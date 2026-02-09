El expolicía Víctor Vásquez fue sentenciado a siete años de prisión por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y abuso de autoridad. La medida fue conseguida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín (Segundo Despacho).

Según la investigación fiscal, Vásquez, en sus funciones como policía, solicitó la suma de S/ 500 a un conductor con el objetivo de omitir una papeleta de tránsito por una infracción vehicular y así continúe circulando.

También se evitó trasladarlo a la comisaría del distrito de El Tambo, en Huancayo. Esta situación puso en duda la transparencia del accionar policial.

Durante la audiencia, la fiscal a cargo, Angélica Osorio Fernández, sostuvo que las grabaciones fílmicas de los hechos y testimonios de los colegas del conductor acreditaron el delito que cometió el efectivo policial.

Además de pena de cárcel, se dispuso que Víctor Vásquez sea inhabilitado de la función pública por el plazo de seis meses y deberá pagar una reparación civil de S/10 000 a favor del Estado.