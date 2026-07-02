Los índices de radiación ultravioleta (UV) en la región Junín se mantienen actualmente entre niveles moderados y muy altos; sin embargo, especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtieron que estos valores podrían incrementarse desde septiembre debido al inicio de la temporada seca.

Según la entidad, la disminución de la cobertura nubosa favorecerá un mayor ingreso de radiación solar, situación que afectaría especialmente a Huancayo y a las localidades ubicadas en zonas altoandinas.

El escenario coincide con el estado de “Alerta de El Niño Costero”, que continúa vigente, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). El organismo señala una alta probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud fuerte hasta octubre.

Radiación podría superar los 12 puntos en zonas altoandinas

El analista meteorológico del Senamhi, Winslao Huamán Ampuero, explicó que actualmente los índices de radiación UV oscilan entre 2 y 8, considerados entre bajos y muy altos, aunque en determinadas jornadas se registran picos de 11, catalogados como extremadamente altos.

“Actualmente, los índices de radiación oscilan entre 2 y 8, es decir, de un nivel bajo a uno muy alto, y en ciertas ocasiones llegan a picos de 11, considerados extremadamente altos”, señaló el especialista.

Huamán indicó que estos niveles elevados podrían mantenerse e incluso intensificarse a partir de septiembre, cuando las precipitaciones sean muy inferiores a lo normal.

“Al tener menor cobertura nubosa durante esa temporada, el ingreso de la radiación ultravioleta será mucho más alta”, explicó.

Zonas por encima de los 3.500 metros serán las más expuestas

El especialista precisó que las localidades ubicadas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, como Yauli-La Oroya, Junín y las zonas altas de Chupaca, suelen registrar índices de radiación entre uno y dos puntos superiores a los observados en el valle del Mantaro.

En ese contexto, indicó que si en Huancayo el índice UV alcanza los 10 puntos, en las localidades de mayor altitud podría superar los 12 puntos, ingresando a la categoría de radiación extremadamente alta.

Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la población adoptar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, para reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada a la radiación ultravioleta.