Once personas murieron y otras 16 resultaron heridas tras el despiste de un bus interprovincial de la empresa Real Chancas ocurrido en el kilómetro 466 de la carretera Federico Basadre, en el distrito de Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.

Según informó TV Perú, el accidente se registró en el sector San Isidro cuando la unidad, que había partido de Pucallpa con destino a Lima, se salió de la vía en circunstancias que son materia de investigación.

La fiscal provincial Elia Garay Bacilio informó que las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las causas del siniestro.

Heridos fueron trasladados al Hospital de Tingo María

Los 16 heridos, entre ellos tres menores de edad, fueron evacuados al Hospital de Tingo María para recibir atención médica.

El director del nosocomio, Ricardo Díaz Bardales, informó que varios pacientes presentan lesiones de consideración y permanecen bajo observación.

“Tenemos pacientes con traumatismo renal por el impacto que han tenido. Tengo un paciente que está con hematuria, o sea, sangrado por la orina, que está todavía en observación”, declaró para RPP.

El médico precisó que todos los afectados continúan siendo sometidos a evaluaciones y exámenes complementarios para determinar la gravedad de sus lesiones.

Continúan las labores de recuperación de cuerpos

La fiscal provincial Elia Garay Bacilio indicó que cuatro cadáveres habían sido recuperados hasta el cierre del reporte inicial.

Sin embargo, precisó que aún permanecían víctimas atrapadas debajo de la carrocería del bus accidentado, por lo que continuaban las labores de rescate.

Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas y en las diligencias correspondientes con apoyo de personal policial y representantes del Ministerio Público.

Investigan causas del accidente

Hasta el momento no se han determinado las causas que provocaron el despiste de la unidad de transporte interprovincial.

La Policía y el Ministerio Público han iniciado las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades.