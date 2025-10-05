Antauro Humala llegó ayer a Ica con una nueva narrativa: como no puede postular a la Presidencia, ahora dice pretender el Senado.

El etnocacerista advirtió que su inhabilitado movimiento A.N.T.A.U.R.O. continuará “bregando hasta el final” para recuperar su inscripción política y participar en los próximos comicios, aunque sea desde un espacio distinto al presidencial. “Nos han quitado la posibilidad de postular a la Presidencia, pero no la voluntad de luchar. Si nos cierran las urnas, abriremos los caminos”, manifestó en conferencia de prensa.

Humala -quien pasó más de 17 años preso por el violento “Andahuaylazo” que dejó cuatro policías muertos- volvió a acusar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Poder Judicial de “fraude electoral”, asegurando que su movimiento político A.N.T.A.U.R.O. ha sido “borrado” del escenario por temor a su crecimiento.

“El sistema nos tiene miedo”, repitió, mientras denunciaba que su partido fue “secuestrado” por el Estado.

En esta nueva gira proselitista, también anunció que está buscando alianzas con la izquierda, específicamente con el congresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Humala volvió a exponer su ideario de una “República Chola”, en la que el Perú recupere el orgullo por su identidad. “Nuestro principal enemigo es la egofobia, el rechazo a lo propio. El provinciano llega a Lima y, a los tres meses, ya está choleando a su paisano. Hemos perdido el respeto por nosotros mismos”, sentenció.

