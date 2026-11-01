La delegación del San Francisco College de Ica consiguió el tercer puesto en la categoría B de básquet masculino durante la Etapa Nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026 (JEDPA), resultado que permitió a la región subir al podio de esta competencia estudiantil.

Medalla para la región

El equipo iqueño alcanzó la medalla de bronce luego de enfrentarse a delegaciones de distintas regiones del país, en una participación en la que sus integrantes demostraron sus habilidades deportivas y capacidad competitiva. El resultado fue producto del trabajo colectivo, la preparación y el esfuerzo desarrollado por los estudiantes a lo largo del torneo.

La delegación estuvo conformada por Matías Chipana, capitán del equipo; Alonso Mariñas, Alejandro de la Cruz, Luis Antonio Ayuque, Joaquín Pérez, Matías Guillén, Jerico Ñopo, Jassiel Zumaeta, Salvador Sanez y Sebastián Valdez, quienes representaron a su institución educativa y a la región Ica en esta etapa nacional.

La dirección técnica estuvo a cargo de Santiago Peñalver y César Cortez, quienes acompañaron al grupo durante su participación en el campeonato y estuvieron al frente de la preparación deportiva de los escolares.

Con este resultado, el San Francisco College sumó un importante reconocimiento para el deporte escolar de Ica. La medalla de bronce representa también el esfuerzo de los estudiantes, el acompañamiento de sus entrenadores y el respaldo de sus familias y comunidad educativa en el desarrollo de esta disciplina.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO