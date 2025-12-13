La Municipalidad Provincial Sánchez Carrión presentó el árbol navideño totalmente tejido a mano por los adultos mayores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), una obra artesanal que hoy ilumina y embellece la Plaza de Armas de Huamachuco, convirtiéndose en uno de los principales símbolos de la Navidad 2025.

Esta iniciativa es impulsada desde la Gerencia de Desarrollo Social, a cargo de Silvia Patricio Sánchez, reafirmando el compromiso municipal con la revalorización del adulto mayor, la identidad cultural y la inclusión social.

El árbol navideño, elaborado íntegramente mediante la técnica del tejido, es el resultado de semanas de trabajo, dedicación, paciencia y talento de nuestros abuelitos, quienes plasmaron en cada punto no solo creatividad, sino también historia, tradición y amor por su tierra. Cada tejido cuenta una historia y refleja el valioso legado cultural que los adultos mayores transmiten a las nuevas generaciones.