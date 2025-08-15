El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, demandó una investigación inmediata y profunda tras conocerse los resultados de la bomba detonada la noche del jueves en la cuadra 8 de la avenida Perú y que, de una vez por todas, el sistema de justicia trabaje de manera articulada y efectiva para evitar que los delincuentes queden libres.

La autoridad edil participó de la sesión del Consejo de Estado Regional de Emergencia junto con el ministro del Interior, Carlos Malaver; el general Oscar Arriola, jefe de Estado Mayor de la PNP; y el gobernador regional, César Acuña.

En la reunión, demandó que se analice la posibilidad de volver a los jueces sin rostro e instalar un régimen de juzgamiento especial -al estilo antiterrorista-, para los casos de delincuencia agravada; también, dar mayor seguridad a fiscales y jueces que atienden casos de bandas organizadas sanguinarias y que el país salga de la Corte Interamericana de Justicia.

“Exigimos más seguridad y que de una por todas vez la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial metan presos y no dejen libres a los delincuentes”, dijo.

Para la autoridad edil local, todo el sistema de justicia está fallando.

“No solo se trata de modificar la ley. Todo el aparato de justicia está fallando. No puede ser que en el Poder Judicial pasen audiencias tras audiencias y no se pueda condenar a los delincuentes”, enfatizó.