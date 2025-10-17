La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, resaltó la continuación del programa Procompite 2025, que beneficiará a proyectos productivos seleccionados con una inversión total de S/ 42 millones 809 mil.

La autoridad regional explicó que, para el efecto, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Producción, que lidera Julia Soto, fundamentó ante el pleno del Consejo Regional, la importancia de la continuidad del programa Procompite en La Libertad.

La autoridad regional señaló que Procompite tiene por objetivo impulsar la economía, productividad e innovación de los empresarios liberteños mediante el cofinanciamiento de propuestas productivas.

La ejecución del financiamiento consiste en donaciones para adquirir maquinaria, equipos, etc., a fin de impulsar la reactivación económica, pues la continuidad de este programa permitirá cofinanciar propuestas productivas en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas liberteñas.

Cabrera Pimentel señaló que los Agentes Económicos Organizados (AEOs), que participaron en los procesos de los años 2023 y 2024 podrán postular, ya que esta nueva edición Procompite 2025 busca dar igualdad de oportunidades a las iniciativas que no pudieron concretarse en aquellos años.

La gobernadora liberteña, para el efecto, iniciará de inmediato el proceso de convocatoria y difusión, asegurando la participación de empresarios de las 12 provincias de La Libertad en más de 20 cadenas productivas.