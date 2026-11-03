A pesar de que la provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde hace más de dos años, los crímenes no cesan. El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Antonio Castillo Rodríguez, fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras realizaba un patrullaje por el sector La Porfiria, en el distrito de Pataz, en la región La Libertad.

EL CASO

El hecho ocurrió la madrugada del martes 3 de noviembre, cuando el agente-quien labora en la comisaría de Chagual- se encontraba junto al personal de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) realizando un patrullaje preventivo. En ese momento, presuntos miembros de una mafia vinculada a la minería ilegal dispararon desde lo alto de un cerro de la zona.

Castillo Rodríguez fue alcanzado por los proyectiles. Aunque sus compañeros lograron auxiliarlo y trasladarlo de emergencia hasta el puesto de salud de la Empresa Poderosa, el médico de turno solo pudo certificar su deceso.

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