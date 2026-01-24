Un artefacto explosivo fue detonado la mañana de este sábado en la discoteca Luxor, ubicada en la avenida Prolongación Fátima, en la ciudad de Trujillo.

El hecho se registró a pocas cuadras de una licorería que días antes había sido atacada en circunstancias similares.

La explosión ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana y provocó alarma entre los vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades tras escuchar el estruendo.

Nuevo atentado contra discoteca durante visita del ministro del Interior en Trujillo



De manera preliminar, se informó sobre la detención de dos personas que serían investigadas por su presunta participación en el ataque.

El incidente se produjo mientras el ministro del Interior se encontraba en Trujillo cumpliendo actividades oficiales vinculadas a temas de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales y las investigaciones continúan en desarrollo.