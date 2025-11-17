Una cámara de seguridad registró el atentado que sufrió el reconocido tiktoker “Tío Winner” o “Winner” cuando estaba a punto de ingresar a un edificio de la cuadra 7 de la avenida Miraflores, en el distrito de Trujillo, con dos amigos. Producto del ataque, uno de los acompañantes del influencer conocido como “Paco” perdió la vida al ser alcanzado por un proyectil.

EL ATAQUE

Según las imágenes, al promediar las 5:54 de la tarde del último sábado, el creador digital que ha sido identificado como Christian Flores llegó a bordo de su moderna camioneta hasta un inmueble del AFOCAT La Libertad; sin embargo, al parecer, sus pasos ya eran seguidos por criminales en otra unidad y que esperan que “Tío Winner” para atacarlo.

Cuando el influencer que vestía un short, polo y gorra de color negra se acerca a la puerta del edificio, le abren la puerta; de pronto, aparece dos jóvenes con armas de fuego y dispararon a quemarropa contra “Tío Winner” y sus acompañantes. El tiktokero reaccionó e ingresó corriendo al establecimiento y de igual manera sus amigos.

Sin embargo, una de las balas le terminó cayendo en la cabeza a Jair Anderson Méndez Vásquez, de 29 años, quien cayó en toda la puerta del predio.

Cabe precisar que, justo en el instante en que los criminales abrieron fuego, un niño con uniforme de colegio que pasaba frente al edificio salió corriendo y se puso a buen recaudo.

Otra cámara captó cuando el tiktoker está en uno de los ambientes de la propiedad y presentaba heridas de bala.

CONOCIDO

“Tío Winner” es conocido y se mostraba en sus transmisiones en vivo una vida llena de lujos.

También circuló por redes sociales un video donde se aprecia a “Winner” bailando con el alcalde de El Porvenir, Juan Carranza.

Asimismo, Gerald Oropeza, amigo del joven herido, en una transmisión en vivo por Tik Tok lamentó lo sucedido.

“¿Trujillo no está inundado de policías? Trujillo es picante”, indicó.