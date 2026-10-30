El fenómeno El Niño amenaza con ser uno de los más severos de los últimos años y pone en riesgo viviendas, infraestructura vial, agricultura y también sitios arqueológicos.

En efecto, mediante Informe de Visita de Control N° 16654-2026-CG/GRLIB-SVC, la Contraloría General de la República ha evidenciado cinco situaciones adversas que pueden afectar el Complejo Arqueológico Chan Chan, que está dentro del ámbito de competencia de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y la Unidad Ejecutora 009 - MC La Libertad.

AL DETALLE

La comisión de control detectó deficiencias en el sistema de drenaje pluvial del conjunto amullado “Nik An” que propician la acumulación y empozamiento de agua en zonas adyacentes a estructuras arqueológicas. Esta situación podría aumentar el proceso de erosión y socamiento ante la ocurrencia de lluvias intensas.

Durante la inspección se observó también deterioro de elementos de las coberturas de los sectores audiencias y funerarias. Esto permitiría el ingreso de agua pluvial sobre estructuras arqueológicas de barro e impactaría en muros de adobe, relieves y elementos arquitectómicos.

ACELERAR

Contraloría señaló que hay demoras en la organización para respuesta en las estructuras arqueológicas del conjunto amurallado “Nik An” que presentan condiciones de deterioro, humedas, erosión y socavamiento, pese a que la entidad ha identificado tales condiciones como factores de vulnerabilidad frente a lluvias intensas.

El agua podría incrementar la pérdida progresiva de material constructivo y afectaría las condiciones de conversación del patrimonio arqueológico ante El Niño.

Una cuarta situación adversa detectada por Contraloría es la falta de disponibilidad presupuestal y capacidad operativa reducida, los que limita la implementación de intervenciones requeridas para fortalecer la preparación y capacidad de respuesta del Complejo Arqueológico Chan Chan ante el impacto del fenómeno El Niño. Esto podría afectar la ejecución oportuna de medidas previstas para atender las condiciones de vulnerabilidad ya identificadas.

Finalmente, la comisión de control identificó que hay una demora en el trámite de la transferencia de obra ejecutada por Plan Copesco Nacional, así como de la documentación técnica y elementos necesarios para la operación y mantenimiento preventivo y correctivo en el conjunto amurallado “Nik An”.

Con Oficio N° 001142-2026-CG/GRLI, la Contraloría ha notificado de este informe a Carlos Ismael Iglesias León, titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DCC) La Libertad, para que adopten medidas correctivas.

En diálogo con este Diario, Iglesias informó que se ha puesto en marcha un plan de contingencia con recursos ordinarios; sin embargo, se acaba de asignar un presupuesto de emergencia y ya se está trabajando para proteger Chan Chan.

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