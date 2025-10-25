El Prefecto Regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, informó que fue designado como subprefecto de la provincia de Chepén el ciudadano Luis Andrés Romero Bernal, en reemplazo del renunciante Tomás Ayala Paico.
La designación de Romero Bernal fue publicada en el diario oficial El Peruano, por lo que de inmediato asumirá el cargo y luego en acto protocolar juramentar ante el juez decano de la provincia de Chepén.
Carlos Rodríguez expresó que la nueva autoridad política provincial fue designado mediante la Resolución Directoral Nº 653-2025 IN-VOI-DGIN, que firma el director de Gobierno Interior, Mario Luis Accinelli Nolte.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Partidos inscriben a sus precandidatos a senadores y diputados
- La Libertad tiene cuatro candidatos presidenciales
- Congreso citará a funcionarios por empresas “cascarón”
- Gobierno Regional de La Libertad: empresas “cascarón” ganan millonarias obras
- La Libertad: “Renuncia de César Acuña a la Región es un acto de traición”, sostuvo Virgilio Acuña
- La Libertad: Hay proyectos pendientes en la gestión de César Acuña
- La Libertad: Compras directas y publicidad “como cancha”
- Consideran que no hay garantía de cambio con José Jerí
- Jurado Electoral Especial de Trujillo investiga 140 infracciones a publicidad estatal