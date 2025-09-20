Debido a la fuerte granizada que se viene registrando en el distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, el techo del coliseo taurino de esta jurisdicción terminó colapsando.
El incidente se registró la tarde de este sábado y fue captado desde el celular de un vecino que se encontraba grabando la inclemencia del clima y de pronto se vio sorprendido cuando colapsa la estructura de este escenario.
De acuerdo a reportes locales, la estructura del coliseo no habría soportado la acumulación del granizo y terminó cediendo. Cabe mencionar que, no se han reportado heridos.
Además, personal de Defensa Civil ya acordonó la zona y se programó el desmontaje del techo dañado.
