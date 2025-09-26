La ciudad de Trujillo se convirtió en el punto de encuentro de las máximas autoridades de enfermería a nivel nacional, al recibir a los 28 decanos de los Consejos Regionales del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), quienes, junto al Consejo Directivo Nacional, participaron en la II sesión Ordinaria y I Sesión descentralizada del gremio.

La agenda incluyó visitas a los departamentos de enfermería del Hospital Belén de Trujillo y del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde se recogió las demandas para beneficio de los miembros de la orden y los pacientes. Asimismo, el Gobierno Regional de La Libertad realizó la entrega de un Diploma de Honor para reconocer a los decanos, y al rol de la enfermería en la atención integral de la salud pública del país.

Los encuentros institucionales se desarrollaron en el auditorio del CEP y en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), donde la Dra. Elizabeth Alvarado Chávez, decana nacional del CEP, inauguró el I Congreso Internacional de Enfermería UPAO “Transformando el cuidado en salud con ciencia y humanización”. Además, recibieron un diploma de reconocimiento como visitantes ilustres.

La integración de los representantes regionales también tuvo un componente cultural con la visita a las Huacas de Moche, espacio en el que los visitantes pudieron conocer de cerca la riqueza histórica y patrimonial de la región La Libertad.

“Trujillo abre sus puertas a los decanos de todo el país. Fue un espacio de unidad, reflexión y trabajo conjunto para seguir fortaleciendo nuestra profesión y aportar al desarrollo de la salud en el Perú”, indicó María Espinoza Llerena, decana del Consejo Regional II La Libertad.