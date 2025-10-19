Un avance del 15% tiene el “Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el Complejo Deportivo Carabamba”, ubicado en la provincia de Julcán.

“Seguiremos atentos a los avances, a que los trabajos se desarrollen conforme a las especificaciones técnicas y al cronograma de obra establecido”, dijo Percy Blas Benites, alcalde de Carabamba.

Este escenario deportivo se ejecuta con una inversión de S/ 4, 620,931.22 y su expediente técnico fue elaborado con recursos económicos de la comuna local.

El nuevo estadio promoverá la práctica deportiva en niños, jóvenes y adultos e incentivará la unión y confraternidad de la población en general. Para su construcción se demolieron 672.96 m2 y 514.18 ml. de antiguas construcciones a punto de colapsar.

El diseño del nuevo estadio incluye dos módulos de tribunas para oriente y occidente, con planta baja; servicios higiénicos, áreas de circulación, muros y voladizos; ambientes para boletería, vestidor de deportistas, entre otros, con un total de área techada de 173.35 m2 y 75.40 m2 de muros.