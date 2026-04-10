En el marco de la intervención para la recuperación de la Vía de Evitamiento, representantes de las principales instituciones involucradas realizaron una supervisión en campo para constatar los avances de los trabajos de limpieza que se ejecutan en esta importante vía de acceso a la ciudad.

La jornada contó con la participación de Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL); Rosario Bazán, CEO fundadora de Danper y past presidente de la CCLL; y Karen Rodríguez, gerente de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, quienes recorrieron la zona intervenida y verificaron el desarrollo de las labores.

Durante la visita, las autoridades constataron el despliegue de maquinaria pesada en la vía, incluyendo cargadores frontales encargados de acopiar y retirar los residuos sólidos acumulados a lo largo del tramo intervenido. Posteriormente, volquetes realizan el traslado del material hacia una cantera autorizada por la Municipalidad de Huanchaco, garantizando su adecuada disposición final.

AVANCE

A la fecha, se ha logrado la recolección de aproximadamente más de 1,000 metros cúbicos de residuos. Este avance refleja el trabajo sostenido que se viene ejecutando gracias a la articulación entre el sector público y privado.

“Vamos a concretar esta limpieza. Desde la segunda reunión que tuvimos en marzo con los actores que convocamos dijimos: esto lo empezamos en abril sí o sí. Pasamos rápido a la acción y aquí estamos”, afirmó Guerra.