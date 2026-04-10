El Ministerio de Cultura (Mincul) denunció la afectación al sitio arqueológico Pacatnamú, ubicado en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, donde se constató la remoción y nivelación del terreno con maquinaria pesada en un área superior a los 2,000 m2.

Esta situación ha generado graves daños al contexto arqueológico, pues la inspección técnica realizada por especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, permitió identificar montículos de material removido, huellas de maquinaria y la exposición de fragmentos de cerámica en superficie.

El director de la DDC La Libertad, Christian Arbaiza Mendoza, informó que se vienen adoptando acciones inmediatas y que continúa la evaluación de la zona afectada. “Nuestro equipo técnico está elaborando un informe detallado que formará parte de la denuncia formal, con la finalidad de que se sancione a los responsables de este atentado”, señaló.

Ante estos hechos, la entidad advirtió que se evaluarán las acciones administrativas y legales correspondientes, que podrían derivar en sanciones, conforme a la normativa vigente.