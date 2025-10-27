El Gobierno Regional de La Libertad culminará la construcción del Centro de Salud Melvin Jones, situado en el distrito de Alto Trujillo. Esta obra, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura, se encuentra paralizada desde marzo del 2024.
Joseph Cubas, administrador de la comuna altotrujillana, señaló que la culminación del establecimiento de salud se ejecutará a través de la modalidad de obras por impuestos.
También agregó que en unos cuatro meses estará listo el proyecto de saldo de obra.
“El GORE solicitará a la MPT que le trasladé la Unidad Ejecutora para que Melvin Jones se culmine a través de obras por impuestos”, indicó.
