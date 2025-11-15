Chavimochic garantiza el suministro de agua.
Chavimochic garantiza el suministro de agua.

Los trabajos de mantenimiento desarrollados en la bocatoma del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), han culminado.

“Estas actividades tienen como objetivo brindarle las condiciones óptimas a la bocamota, preparándose para el período de lluvias que se avecina y que permitirán asegurar el adecuado y oportuno suministro del vital recurso”, informó el gerente del PECh, Jhon Cabrera Carlos.

“Los trabajos de mantenimiento empezaron en el mes de agosto, temporada de estiaje, y se ejecutaron previa evaluación de daños donde se evidenció que hace 28 años no se había presentado alto deterioro. Estas labores se han realizado dentro de los plazos establecidos y cumpliendo estrictamente con el programa anual de mantenimiento, garantizando el suministro del recurso hídrico para consumo humano, agrícola y energético”, dijo Cabrera.

