Los trabajos de mantenimiento desarrollados en la bocatoma del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), han culminado.
“Estas actividades tienen como objetivo brindarle las condiciones óptimas a la bocamota, preparándose para el período de lluvias que se avecina y que permitirán asegurar el adecuado y oportuno suministro del vital recurso”, informó el gerente del PECh, Jhon Cabrera Carlos.
“Los trabajos de mantenimiento empezaron en el mes de agosto, temporada de estiaje, y se ejecutaron previa evaluación de daños donde se evidenció que hace 28 años no se había presentado alto deterioro. Estas labores se han realizado dentro de los plazos establecidos y cumpliendo estrictamente con el programa anual de mantenimiento, garantizando el suministro del recurso hídrico para consumo humano, agrícola y energético”, dijo Cabrera.
