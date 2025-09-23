El Gobierno Regional La Libertad se convertirá en la primera y única gestión a nivel nacional en poner en marcha Actividades de Operación y Mantenimiento a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Esta estrategia será aplicada en 15 establecimientos de salud y dos colegios emblemáticos de la región.

De esta manera se busca garantizar la seguridad, el correcto funcionamiento y la conservación de la infraestructura y el equipamiento en centros de salud de primer nivel de atención y en las instituciones educativas San Juan y la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión.

“Estamos ante una nueva etapa en la que, a través de un mantenimiento planificado y profesional, se optimizará la atención en salud y educación”, afirmó Julio Chumacero, gerente regional de Promoción de la Inversión Privada.

El funcionario detalló que la intervención cubrirá establecimientos de las Redes Integradas de Salud de Ascope, Chepén y Pacasmayo.

“Esto permitirá programar, supervisar y evaluar acciones preventivas y correctivas, conforme a los estándares que todo entorno sanitario debe cumplir. De esta forma, se busca no solo infraestructura en buen estado, sino también una mejor calidad en la atención al ciudadano. Lo mismo en los dos colegios emblemáticos de Trujillo”, indicó.

En ese sentido, en la provincia de Pacasmayo se intervendrá en los centros de salud Ramón Castilla, Chocofán y Mazanca; en Chepén, en los centros de salud de Pacanguilla, Chequén y Pueblo Nuevo; mientras que en Ascope se trabajará en los establecimientos de Santiago de Cao, Paiján, Molinos de Cajanleque, Magdalena de Cao, Chocope, Chicama, Casa Grande y Alto Perú.