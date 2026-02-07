Otra noche de pánico y terror se vivió en la ciudad de Trujillo. En esta ocasión, delincuentes atacaron con aparatos explosivos una vivienda ubicada en la cuadra 1 de la calle Coronel Gómez, en la urbanización El Molino.
El atentado ocurrió al promediar las 9:20 de la noche del último viernes. Por versión de los vecinos, los malhechores habrían pasado en una motocicleta y arrojaron los cartuchos de dinamita. La explosión ocasionó destrozos en la fachada de un inmueble de tres niveles. Además, en la reja protectora y en los vidrios de la ventana.
El ataque también dejó cuatro viviendas afectadas. La mayoría con los cristales resquebrajados. Asimismo, no se reportaron daños a la vida y salud.
Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex). Los detectives quedaron a cargo de las pesquisas correspondientes.
LE PUEDE INTERESAR
- Hay 83 obras paralizadas en la región La Libertad
- Madre del extitular de la Gerencia Regional de Educación demanda al Gobierno Regional de La Libertad
- Comuna de Trujillo gastó S/ 250 mil en show de cumbia
- César Sandoval: “Acuña fue el remedio contra el virus del Apra”
- Enrique Valderrama: “Acuña es el cáncer de la política”
- Falta de “estrategia” tiene a Trujillo a merced del hampa
- Estado da carta libre a la minería ilegal en Pataz
- Trujillo: Urgen S/ 300 millones para quebradas