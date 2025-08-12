Luego de cuatro días de búsqueda, apareció la joven censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, quien había sido reportada como desaparecida en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco. La Policía Nacional del Perú (PNP) la ubicó en la vivienda de su tía, en el Barrio 2 del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo.

El general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de Región Policial La Libertad, descartó un secuestro y dijo que el caso tiene un trasfondo personal.

UBICADA

La Policía pudo rastrear el celular de Sánchez Méndez. A través de la geolocalización, arrojó que se encontraba por el óvalo La Marina, en el ingreso a Trujillo. Luego, su hermano se comunicó con su madre e indicó que estaba en un inmueble de Alto Trujillo.

“Ni bien tuvimos conocimiento de la desaparición, nos entrevistamos con la madre de esta señorita para poder obtener el teléfono que ella utiliza en forma personal y establecer, con el apoyo de Lima, la geolocalización de este aparato telefónico. Inicialmente, estaba apagado. El día de ayer (domingo), en la noche, se recibió una comunicación telefónica del hermano de la desaparecida a su señora madre, indicándole que se encontraba en la ciudad de Trujillo. Se ubicó el teléfono en el óvalo La Marina. A las 11 de la noche, nuevamente, el hermano hace una comunicación a su madre indicándole la dirección exacta donde estaba (Alto Trujillo)”, indicó.

El oficial descartó un secuestro. Detalló que la joven, cuando dejó el hospedaje en Mollepata, solo se llevó una mochila con útiles de aseo.

“El tema del secuestro, lo descartamos. Lo que sabemos es que ella tomó un vehículo y se dirigió a la localidad de Trujillo. Los motivos, al parecer, han sido personales, porque ella, según tengo conocimiento por intermedio del jefe del INEI, no completó la labor que le correspondía como censista y abandonó su trabajo. Me parece que ha sido un tema personal y que está en proceso de investigación”, remarcó.

La PNP detalló que la mujer no se encuentra bien emocionalmente.