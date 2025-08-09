Delincuentes continúan sembrando terror y pánico en la provincia de Trujillo. En esta ocasión, desconocidos llegaron hasta una vivienda en el distrito de La Esperanza y detonaron una potente carga explosiva para amedrentar a la propietaria para que acceda a pagar un cupo extorsivo de 20 mil soles.

LOS HECHOS

El atentado criminal ocurrió al promediar la 1:50 de la madrugada de ayer, cuando hampones arribaron hasta un predio que se sitúa en el sector Ampliación Las Palmeras II, de la parte alta del distrito esperancino, e hicieron estallar un artefacto explosivo. Las ondas expansivas afectaron la puerta de metal y volaron los vidrios de la ventana. Además, afectaron unas vitrinas donde se ubica algunos productos de primera necesidad que ofertan en la pequeña bodega de la víctima.

La agraviada relató que el 24 de julio de este año, facinerosos ya habían atentado contra su predio, realizando varios disparos contra la puerta y dejaron una carta amenazante pidiendo la fuerte suma de dinero, caso contrario atentarían contra su vida y la de su familia.

“(...) esta es la primera de los mucho que podemos llegar hacerte. Queremos que nos colabores con 20 mil soles porque si no tus hijos pagarán las consecuencias. Tienes 24 horas. Tu vida tiene un precio”, se lee en el manuscrito.

ATEMORIZADA

La pequeña emprendedora dijo que al momento del incidente se encontraba descansando junto a sus hijos y escucharon el fuerte sonido.

“(La primera vez) Metieron unos balazos, dejaron una carta de extorsión y pidieron 20 mil soles. Además, que mi cabeza tiene precio. (Ayer) Justo estaba sentada en mi cama y escuché el explosivo”, indicó la víctima, quien denunció el caso en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri).

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de serenazgo de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.