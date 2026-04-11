En estas Elecciones Generales 2026 hay ciudadanos que cumplirán un rol sumamente importante para que la jornada democrática se desarrolle de la mejor manera. Se trata de los elegidos como miembros de mesa, los mismos que en la región La Libertad han demostrado un comportamiento cívico que merece ser resaltado.

Dinka Huaccha Vidaurre, gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Trujillo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó ayer que el 60% de los seleccionados como miembros de mesa, lo que equivale alrededor de 26,514 ciudadanos, ya se ha capacitado.

“Esto se debe al trabajo dedicado de campo que realizan nuestros coordinadores de mesa de sufragio, que es el personal que contrata ONPE para que brinde asistencia técnica a los miembros de mesa. Son quienes lo buscan, motiva para asistir a la jornada de capacitación, le entrega credenciales y quienes lo capacita en las diferentes estrategias”, manifestó Dinka Huaccha en declaraciones a Macronorte.pe.

TAREA CLAVE

La funcionaria explicó que los miembros de mesa son la máxima autoridad durante el sufragio, pues dirigen el proceso. Son los que reciben a los ciudadanos para emitir su voto y, al cierre de la votación, dirigen el escrutinio en la mesa. Esto, obviamente, en coordinación con el personal de la ONPE, la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones y vigilados por los personeros acreditados de los partidos.

“Con ello se garantiza la transparencia del proceso electoral, el más complejo de nuestra historia democrática. Estamos seguros de que con el trabajo de la ONPE obtendremos resultados oportunos, transparentes e incuestionables”, sostuvo.

Huaccha mencionó que las personas que aún no han pasado por esta preparación lo pueden hacer de forma virtual y de manera presencial hasta hoy en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).