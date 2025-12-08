El Consejo Regional II La Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú informó sobre la designación Cindy Acosta Paredes como responsable de la Unidad Funcional de Centro Quirúrgico y Central de Esterilización a nivel de la Red Integrada de Salud Trujillo.

Este nombramiento se alinea con la normativa vigente, que establece que estos servicios deben ser dirigidos por profesionales de enfermería, dada su formación técnica, capacidad de gestión y rol clave en la seguridad del paciente.

La decana del Consejo Regional II La Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú, María Espinoza Llerena, destacó la importancia de que una enfermera especialista asuma esta responsabilidad.

“Esta designación es un reconocimiento al perfil profesional de Enfermería, que por normativa está llamado a liderar áreas críticas como el Centro Quirúrgico y Central de Esterilización. Nuestra colega cuenta con la preparación y la experiencia necesarias para garantizar procesos seguros y de calidad”, afirmó.

Asimismo, resaltó que este hecho fortalece la presencia de Enfermería en espacios estratégicos del sistema de salud.

“Que una enfermera asuma este cargo es un avance para la profesión y una garantía para los servicios. Seguiremos promoviendo que los puestos destinados a Enfermería sean ocupados por quienes tienen la competencia técnica para hacerlo”, añadió.