Más de 300 alumnos de la Institución Educativa N° 80144 “Ricardo Palma Soriano” del distrito de Sanagorán, se beneficiaron con la entrega de 16 pantallas interactivas, que se instalarán en sus aulas para permitir que su educación se convierta en un proceso más dinámico, ágil y acorde a los tiempos actuales.

El proyecto, denominado “Adquisición de equipamiento de aulas en la I.E. 80144 del distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión” demandó una inversión de 226 mil 767 soles, cuyo financiamiento proviene de las regalías que administra la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama.

“La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión hizo posible que el colegio Ricardo Palma de Sanagorán se convierta en la primera institución educativa de la Provincia de Sánchez Carrión en contar con 16 pantallas interactivas. Este proyecto histórico marca un gran paso hacia una educación moderna, inclusiva y de calidad para nuestras niñas, niños y jóvenes”, afirmó Santos Ruiz Guerra, alcalde provincial de Sánchez Carrión.

Cabe mencionar que este proyecto contempla la adquisición de 16 pantallas interactivas LED 86″ 4K, así como la compra de 16 unidades de UPS interactivo, así como la instalación y configuración de las pantallas en las aulas. Incluye conexiones DMI, USB, instalación de punto eléctrico y 16 unidades de rack de pared.

“Nuestros niños y jóvenes del colegio Ricardo Palma tendrán un aprendizaje más activo y participativo, mayor colaboración entre estudiantes y un acceso multimedia enriquecedor”, acotó Ruiz Guerra.