El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció un cronograma para la culminación de los expedientes técnicos de tres tramos viales que conectan a la provincia de Pataz, a lo largo de 332 kilómetros.

Los tramos Chagual-Tayabamba (120 km.) y Tayabamba-Puente Huacrachuco (107 km.) tendrán listos sus expedientes técnicos en diciembre próximo. En tanto que el tramo Puente Pallar-Puente Chagual (105 km.) contará con ese documento en junio de 2026.

Esto fue informado a los alcaldes de Pataz por el titular del MTC, César Sandoval, en la reunión que sostuvo junto a su equipo técnico para detallar el nivel de intervención en esa provincia liberteña.

“Cuando los temas se abordan con objetividad y rigor técnico, el desarrollo de los pueblos se encamina de manera positiva. Además, debo recordar que en Pataz tenemos una inversión superior a los 800 millones de soles”, apuntó el ministro Sandoval.

Como resultado de la mesa de trabajo donde también participó el consejero por Pataz, Luis Rodríguez, se acordó sostener reuniones quincenales para monitorear el avance del proceso de elaboración de expedientes y su posterior convocatoria y ejecución.

También se construirán 30 puentes en diversas localidades de la provincia de Pataz, gracias a un crédito suplementario solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas. Además, se acordó que un equipo del MTC evalúe el estado actual de los aeródromos.

En la reunión participaron los alcaldes distritales: Segundo Armas (Pataz), Gualberto Carrera (Huancaspata), Giomar Villanueva (Pias), Welsman Miranda (Oncón), Antonio Goicochea (Chillia), Hulimer Montero (Urpay), Yoni Pinedo (Santiago de Challas), Ledgard Goicochea (Huayo) y Domingo Mendieta (Buldibuyo).