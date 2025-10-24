Una explosión de gran magnitud registrado la madrugada del viernes destrozó un restaurante en el distrito de Pacasmayo y dejó cuatro personas heridas.

El negocio de venta de comidas, situado en la cuadra 1 del jirón José Olaya, de tres niveles voló en pedazos.

EL HECHO

Por versión de algunos vecinos, al promediar las 3 de la mañana, se escuchó un fuerte sonido y que generó gran alarma no solo en la zona, sino en toda la jurisdicción.

Se especula que la causa sería la explosión de un balón de gas. En la zona, se pudo apreciar que las paredes del primer y segundo nivel del inmueble donde venden comida terminaron en escombros y volando hasta los exteriores; de igual manera, los vidrios de las ventanas del tercer piso. Además, mesas y sillas del negocio quedaron regados en medio de la calle.

Una combi que estaba estacionado en el frontis del negocio terminó con los parabrisas destrozados y con grandes daños.

Cabe mencionar que, las ondas expansivas también originaron que unas cuatro viviendas aledañas terminen con los vidrios de las ventanas destrozadas. Asimismo, varias puertas de madera se vieron afectadas.

Hasta la zona llegaron los integrantes de la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora Pacasmayo N° 23, serenazgo de Pacasmayo y la Policía Nacional del Perú (PNP) de la jurisdicción para atender la emergencia. Los detectives quedaron a cargo de las diligencias para determinar con exactitud las causas del hecho.

De los heridos se conoce que fueron llevados por precaución hasta un nosocomio de la localidad para que reciben la atención médica.

“Las ventanas del segundo y tercer piso han sido afectados, de igual forma (viviendas) de los vecinos. Han sido llevados (heridos) al Minsa, pero no es grave”, indicó Leonardo Burgos, subgerente de Riesgo y Desastres de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.