¿Se puede aprender a invertir sin caer en las promesas de dinero fácil? ¿Es posible generar nuevas fuentes de ingresos sin poner en riesgo la tranquilidad y el equilibrio personal? Estas son algunas de las preguntas que plantea Walter Eyzaguirre en “Hackea el mercado”, su nuevo libro sobre trading e inversión, que presentará mañana en Trujillo como parte de un recorrido por distintas ciudades del país.

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La presentación se realizará este jueves 20 de agosto, a las 7 p. m., en la librería SBS de Trujillo, donde Eyzaguirre compartirá con el público las principales ideas de una obra que propone entender el trading —la compra y venta de activos financieros buscando obtener ganancias— no como una apuesta ni como un camino rápido para hacer dinero, sino como una disciplina que requiere educación, estrategia, gestión del riesgo y, sobre todo, autocontrol.

Con “Hackea el mercado”, el autor de ¿Y si hacemos dinero?, El hábito del dinero, ¿Ahorrar o gastar? y Aprende a invertir regresa con una propuesta que va más allá de los gráficos y las operaciones financieras. Su planteamiento parte de una idea sencilla: el mercado no necesariamente premia al más inteligente, sino al más disciplinado. Por eso, el miedo, la codicia, la impaciencia y el exceso de confianza pueden convertirse en obstáculos tan importantes como la falta de conocimientos.

El libro también cuestiona una idea muy extendida en torno a las inversiones: que la libertad financiera se consigue con una gran operación o encontrando la fórmula perfecta para ganar dinero. Para Eyzaguirre, el camino es mucho más constante y menos espectacular: aprender a gestionar el riesgo, proteger el capital, tomar decisiones con un plan y construir progresivamente distintas fuentes de ingresos y patrimonio.

En ese sentido, Hackea el mercado propone una ruta que comienza en los fundamentos del trading y avanza hacia la construcción de sistemas propios de inversión, la diversificación, las rentas pasivas y la planificación patrimonial. El objetivo no es únicamente ganar más, sino reducir la dependencia de un solo ingreso y conseguir algo que, para el autor, representa la verdadera riqueza: tener más tiempo, opciones y libertad para decidir cómo vivir.

Un recorrido para hablar de dinero sin fórmulas mágicas

Las presentaciones de Hackea el mercado buscan llevar esta conversación fuera de Lima y acercarla a lectores y personas interesadas en sus finanzas personales en distintas ciudades del país. El recorrido continuará la próxima semana en Chiclayo, el jueves 27 de agosto a las 6 p. m., en la librería SBS, donde Walter Eyzaguirre volverá a compartir las ideas centrales de su nuevo libro.

Esta gira representa también una oportunidad para abrir conversaciones sobre educación financiera desde una perspectiva cercana a la realidad peruana: cómo empezar a invertir, qué errores evitar, cómo manejar el riesgo y, especialmente, cómo tomar mejores decisiones con el dinero sin convertir la búsqueda de rentabilidad en una fuente permanente de estrés.

SOBRE EL AUTOR

Director y fundador de T4T Academy, academia especializada en inversiones, Eyzaguirre ha dedicado buena parte de su trayectoria a la educación financiera. Con Hackea el mercado propone dar un paso más: pasar de la preocupación por llegar a fin de mes a construir, con conocimiento y disciplina, una relación más consciente con el dinero y un futuro financiero menos dependiente de una sola fuente de ingresos.

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