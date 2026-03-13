Los representantes de Sedalib otra vez están en el ojo de la tormenta, luego de haberse hecho público que se destinaron S/ 69,000 para imprimir 10,000 calendarios de pared y 1,000 de mesa (tipo agenda) en los que aparecen las fotografías del presidente y de un miembro del directorio de la empresa.

De acuerdo con la orden de servicio Nº CDCD60902026, se requirió la elaboración de dichos souvenirs (10,000 calendarios de pared full color plastificado brillante) por S/ 26,703.40

Y mediante la orden de servicio N° CDCD 60302026 se solicitó la elaboración de 1,000 cuadernos de notas tipo agenda de trabajo y 200 agendas de biocuero para colaboradores con fines educativos y como herramienta de trabajo por S/ 42,480.00.

El trabajo se encomendó realizarlo de manera directa a la empresa MAJ Desing Gráfica Publicitaria EIRL, que se ubica en el distrito de La Esperanza.

MINIMIZA

Correo se contactó con Frank Sánchez, presidente del directorio de Sedalib, y dijo que le parecía algo “sorprendente” y “gracioso” que los medios de comunicación cuestionen este tipo de cosas.

Explicó que los calendarios son parte de una actividad del programa Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) que busca conservar, recuperar y usar de forma sostenible los servicios ecosistémicos.

“Dentro de dicho programa comprende poner imágenes de las actividades y allí se puede apreciar que se ha hecho reforestación con comunidades. Yo no estuve a cargo (selección de imágenes) y me he enterado por las redes que sale allí una foto mía”, indicó.

Frank Sánchez señaló que de manera “malintencionada” se viene difundiendo que los calendarios contienen solo su fotografía, lo cual es falso.

“Estos productos cuentan con una selección de varias imágenes que retratan exclusivamente el trabajo de campo y las actividades del programa”, explicó.

Finalmente, Sánchez Romero vinculó estos ataques a personas que anteriormente formaron parte de la entidad y que hoy enfrentan cuestionamientos legales.

Lo que no indica Frank Sánchez es que actualmente la norma electoral prohíbe que la publicidad que emiten entidades públicas contengan nombres, colores, frases, símbolos o elementos asociados a partidos políticos, o que promocione a funcionarios. Y es, precisamente, este último punto el que habrían vulnerado.