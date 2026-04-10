Con el objetivo de enfrentar la inseguridad ciudadana desde un enfoque preventivo, la Gerencia Regional de Educación participará en la implementación del programa de intervención psicosocial y de impacto vivencial “Decido mi futuro”, impulsado por la División de Policía Comunitaria de la Región Policial La Libertad.

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Esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer las habilidades socioemocionales de los adolescentes, promoviendo la toma de decisiones responsables, la reflexión sobre las consecuencias de conductas infractoras y la construcción de un proyecto de vida sólido que los aleje de entornos de riesgo.

Menores infractores

Según cifras regionales, en el 2022 se registraron 214 adolescentes infractores; en el 2023, 460; en el 2024, 344; y en el 2025, la cifra ascendió a 532, lo que evidencia la urgencia de fortalecer estrategias preventivas desde el sistema educativo.

Como parte de las metas del programa, se aplicará la intervención en colegios de El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza y Trujillo con la finalidad de identificar, registrar y focalizar a adolescentes en situación de riesgo social. Asimismo, se diseñarán, planificarán y ejecutarán talleres socioemocionales y preventivos orientados a fortalecer competencias clave como el autocontrol, la toma de decisiones y la proyección de un plan de vida.

El impacto del programa será medido a través de evaluaciones psicológicas, con la meta de lograr que al menos el 25 % de los participantes evidencien mejoras significativas en sus habilidades psicosociales. Además, se contempla la expansión institucional del programa en al menos tres instituciones educativas de la región.

Actores

El programa se desarrollará mediante una articulación estratégica interinstitucional que involucra a la Gerencia Regional de Educación La Libertad (GRELL), la Policía Nacional del Perú, el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público, el Colegio de Psicólogos de La Libertad y otras entidades del Estado.