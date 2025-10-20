Al parecer, el paso que dio César Acuña Peralta al renunciar al cargo de gobernador de La Libertad para postular a la presidencia de la República en las Elecciones Generales de 2026, habría impulsado a titulares de varias gerencias regionales a evaluar la decisión de dejar sus puestos para tentar un cargo público de elección popular.

Según los plazos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los funcionarios de los organismos del Estado tienen la opción de solicitar licencia sin goce de haber ante la entidad en la que laboran, la cual debe ser concedida hasta el 11 de febrero de 2026, es decir, 60 días antes de las elecciones.

No obstante, en este caso en específico, previamente a ello tienen que inscribir sus precandidaturas para las elecciones primarias en Alianza para el Progreso (APP), y en estos últimos días se ha visto a funcionarios desfilar por el local partidario, en Trujillo.

HORA DE MEDITAR

Uno de los que estaría a punto de tomar la decisión de lanzarse a la arena electoral es el titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Martín Camacho Paz.

El aludido funcionario es una persona de confianza de César Acuña y, a pesar que varios consejeros regionales cuestionaron su desempeño y solicitaron lo destituyan el cargo, el líder de APP y otrora gobernador, César Acuña, decidió mantenerlo en el puesto.

Con la renuncia de César Acuña, el titular de la Grell ya no tendría más dudas para dejar su actual puesto. Correo trató de obtener su versión, pero, tras plantearle la interrogante sobre su posible candidatura, solo dijo que se contactaría con nosotros para hablar sobre el tema, pero no volvió a responder.

PIENSA Y PIENSA

Otra funcionaria que también es voceada para convertirse en una futura candidata en las Elecciones Generales de 2026 es Mirella Urrelo Seijas, gerente regional de Transportes y Comunicaciones. Correo conversó con ella y dijo que ahora mismo está centrada en su gestión, pero no descarta postular a un cargo público. “Pero al Congreso de la República no voy”, agregó.

La respuesta de la funcionaria refuerza la versión de que su proyección sería tentar el cargo de vicegobernadora. “Yo no tengo proyectado postular para diputada, quizá eso sea más adelante”, comentó.

¿Pero, algún cargo en la Región?, retrucamos: “Claro, muchas cosas pueden pasar”, añadió.

Fuentes de APP mencionaron que Catherine Blas Villar, gerente de Desarrollo e Inclusión Social, también estaría en el bolo de los funcionarios que solicitarían licencia para iniciar una campaña electoral, a fin de tentar un cargo en el Congreso de la República. Ella aún no se ha pronunciado sobre el tema y ayer no logramos contactarla.

Cabe indicar que el gerente general del GORE, Martín Namay Valderrama, solo permanecería en el cargo hasta diciembre y luego renunciaría para sumarse a la campaña electoral de su líder César Acuña Peralta.