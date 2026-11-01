Mediante el Informe de Control Concurrente N° 029-2026-OCl/2048-SC, la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia el deterioro prematuro del pavimento asfáltico en diversos sectores de la obra “Creación de transitabilidad vial en las calles del asentamiento humano Las Lomas, distrito Huanchaco, provincia de Trujillo”, cuyo presupuesto fue de S/ 9,295,156,61.

Para la ejecución de esta obra, la comuna de Huanchaco convocó el 13 de noviembre de 2024 la Licitación Pública N 04-2024-MDH-I y posteriormente otorgó el consentimiento de la buena pro el 11 marzo de 2025 al CONSORCIO VIAL OTG. El 7 de abril de 2025, se suscribió el contrato.

Tras avanzar con el trabajo y, presuntamente subsanar ciertas observaciones, el 9 de febrero de 2026 se firma el acta de recepción de la obra.

Sin embargo, tras el inicio del servicio de control concurrente por parte de Contraloría, que fue ejecutado del 12 al 20 de octubre de 2026, se detectó una situación adversa.

DELICADO

En efecto, a través del Acta de Recopilación de Información N° 07-2026-OCVMDWCUI 2378394, de 21 de octubre 2026, suscrita entre la comisión control y el gerente de Obras Públicas, se recibió documentación que daba cuenta de la identificación de deterioros prematuros en diversos puntos de la obra, entre los cuales se advirtió la presencia fisuración por fatiga (piel cocodrilo).

Esto quedó documentado mediante el Informe N °473-2026-AAR-SGSL-MDH, que el 28 de setiembre de 2026, el subgerente de Liquidación comunicó al gerente de Obras Públicas.

LEER AQUÍ: Centro de salud llevará el nombre de gobernadora regional de La Libertad

AL DETALLE

Se señaló que se identificó una falla prematura que derivó en un bache originado fisuración por fatiga (piel cocodrilo) en la avenida Santo Toribio.

Del mismo modo, a través del Informe N° 513-2026-AAR-SGS, del 20 de octubre de 2026, se informó de la presencia de fisuración por fatiga (piel de cocodrilo) en la calle San Pedro.

La dependencia municipal concluyó que las afectaciones constituirían presuntos vicios ocultos y solicitó notificar al contratista y a la supervisión para que adopten las medidas correspondientes, conforme a sus obligaciones contractuales.

Sin embargo, el contratista negó que los daños detectados correspondan a vicios ocultos. Empero, indicó que atención al principio de buena fe y con el compromiso de colaborar en la solución integral de la transitabilidad, el consorcio procederá con la intervención requerida.

Contraloría concluyó que, si bien es cierto, la obra cuenta con acta de recepción 9 febrero de 2026, al 28 octubre de 2026 —esto es, luego de transcurridos ocho meses y diecinueve días— ya presentaba en diversos sectores deterioro prematuro del pavimento asfáltico.

Asimismo, el órgano de control reveló que a la fecha, la comuna de Huanchaco no ha puesto a disposición documentación que acredite la reparación de los sectores observados.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad