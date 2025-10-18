Dos campos de fútbol de césped artificial y escenarios para fútbol playa y futsal tendrá la Villa Deportiva Nacional (Videna) que planea construir la comuna distrital de Huanchaco en su jurisdicción con el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

REUNIÓN

Justamente, el alcalde de Huanchaco, Efraín Bueno, se reunió en la ciudad de Lima con Agustín Lozano, presidente de la FPF, para poder concretar este anhelado proyecto que marcaría el desarrollo deportivo no solo de su zona, sino de toda la provincia de Trujillo.

Este complejo deportivo, que se ubicará en el balneario huanchaquero, sería en un espacio de cuatro hectáreas. Dentro del proyecto, se plantea que cuenten los campos de fútbol con iluminación, vestuarios, gimnasio y residencia (habitaciones).

“Tener una Videna en Huanchaco no solo posicionará al distrito como referente deportivo, sino que brindará oportunidades a nuestra juventud. Estamos trabajando con compromiso para que este sueño se haga realidad”, indicó el burgomaestre.

En esta reunión, que tuvo como finalidad definir los términos y avanzar en la firma de convenio entre la comuna huanchaquera y la FPF, también participó Alfredo Britto, presidente de la Liga Departamental de Fútbol de La Libertad, y Daniel Flores, coordinador de deportes de la municipalidad de Huanchaco.

“Aquí en Lima ya quedó plasmada la Videna de Huanchaco y se conversaron todos los pormenores que deben existir antes de esta construcción. Los liberteños tendrán su Videna”, señaló Britto.

EXPOSICIÓN

Durante esta reunión, la autoridad edil le expuso el proyecto a Agustín Lozano y se espera que en los próximos meses se firme el convenio. La construcción de este escenario deportivo comenzaría en abril de 2026.

“Va a ayudar a muchos niños y jóvenes. La expectativa es grande y este proyecto será una realidad”, apuntó Bueno.