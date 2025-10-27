El director ejecutivo de la Red Integrada de Salud Santiago de Chuco, Gerardo Florián Gómez, lideró una visita inopinada al Hospital César Vallejo Mendoza, cumpliendo con las indicaciones de la Gerencia Regional de Salud.
La inspección se centró en garantizar una gestión con rostro humano y verificar aspectos clave de la operatividad hospitalaria. El equipo de gestión, que incluyó personal de administración, aseguramiento, servicios de salud, farmacia, SIS y recursos humanos, evaluó el cumplimiento de horarios, calidad de atención e implementación de seguridad.
“Estamos presentes en nuestros hospitales para garantizar que cada paciente reciba la atención de calidad que se merece, con calidez y eficiencia. Los comentarios positivos de los pacientes nos impulsan a seguir trabajando en una gestión cercana y resolutiva”, señaló Florián Gómez.
