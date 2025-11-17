Un total de 60 réplicas de armas de fuego que eran transportados en un vehículo por la provincia de Virú fueron incautados durante un operativo ejecutado por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Durante la intervención, cerca al peaje de Virú, se detuvo el vehículo y los objetos estaban acomodados en cajas de cartón.

De acuerdo a la normativa vigente, la fabricación y comercialización de objetos con apariencia de armas de fuego está prohibida, por lo que se dispuso su internamiento inmediato en los almacenes de la Jefatura Zonal de la Sucamec en La Libertad.