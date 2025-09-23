Daños materiales y pérdidas económicas en más de 10 mil soles dejó un incendio registrado la mañana de este martes en un inmueble donde funciona un local de venta de juguetes en el distrito de Laredo, en la provincia de Trujillo.

El siniestro se reportó en una vivienda donde venden juguetes. La intervención de los vecinos, comerciantes, personal municipal y de las compañías de bomberos 188 de Laredo y 224 de Víctor Larco Herrera se logró controlar y minimizar el siniestro.

Las causas del incendio todavía son materia de investigación. El fuego consumió mercadería, entre ellos juguetes de niñas y niños, sandalias, muebles y una refrigeradora, valorizado en más de 10 mil soles.