La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) ejecutó una jornada intensiva de limpieza en el segundo anillo vial de la ciudad, tras las lluvias registradas en los últimos días.
Las labores se concentraron en la avenida América, en sus tramos oeste y sur, entre la zona de la Universidad Privada Antenor Orrego y el Óvalo Papal. Ahí un equipo de 26 auxiliares del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) realizó trabajos de barrido y desarenado para retirar la acumulación de arena, polvareda y residuos que quedaron luego de las precipitaciones.
Esta intervención permitió recuperar los espacios públicos y mejorar las condiciones de salubridad, para evitar que la acumulación de desechos se convierta en un foco de contaminación que afecte a peatones y conductores que circulan diariamente por esta importante vía.
Estas acciones continuarán desarrollándose en otras avenidas y sectores de la ciudad, como parte del plan de respuesta frente a los efectos de las lluvias.
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