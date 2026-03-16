La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) ejecutó una jornada intensiva de limpieza en el segundo anillo vial de la ciudad, tras las lluvias registradas en los últimos días.

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Las labores se concentraron en la avenida América, en sus tramos oeste y sur, entre la zona de la Universidad Privada Antenor Orrego y el Óvalo Papal. Ahí un equipo de 26 auxiliares del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) realizó trabajos de barrido y desarenado para retirar la acumulación de arena, polvareda y residuos que quedaron luego de las precipitaciones.

Esta intervención permitió recuperar los espacios públicos y mejorar las condiciones de salubridad, para evitar que la acumulación de desechos se convierta en un foco de contaminación que afecte a peatones y conductores que circulan diariamente por esta importante vía.

Estas acciones continuarán desarrollándose en otras avenidas y sectores de la ciudad, como parte del plan de respuesta frente a los efectos de las lluvias.