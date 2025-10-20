El municipio de Alto Trujillo lanzó la convocatoria para el proceso de selección de la empresa que ejecutará la transitada Avenida Dos, que va desde el Cerro Bolongo hasta el límite del asentamiento humano Nueva Jerusalén (La Esperanza).

Joseph Cubas Tejada, administrador de la comuna altotrujillana, precisó que esta importante obra será ejecutada a través de la modalidad de obras por impuestos, con un presupuesto de S/ 8’212,180.34.

“Esta es una vía muy transitada por vehículos y peatones, que une los barrios del 1 al 4 con más de 2 kilómetros de longitud”, indicó.

Joseph Cubas dijo que el proyecto comprende la construcción de pistas asfaltadas en cuatro carriles con bermas centrales, veredas, sardineles y señalización de tránsito. Las obras se ejecutarán en seis meses.