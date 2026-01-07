El exalcalde de Trujillo Arturo Fernández Bazán presentó, a través de su abogado, un escrito dirigido a la Tercera Sala Superior Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para pedir “se declare fundado el desistimiento solicitado por el querellante Julio Morillas Rodríguez”, con lo que se extinguiría su condena de un año de pena privativa de la libertad y se archivaría su proceso.

Escrito

Como informó Correo, Morillas ingresó el último 5 de enero un pedido para que se “declare la extinción de la acción penal” y “se deje sin efecto la sentencia condenatoria de primera instancia”. El trabajador municipal también renunció a la reparación civil de 20 mil soles que debía pagarle Fernández, por haberlo calificado de “coimero” y “corrupto” en sus redes sociales.

La defensa del exalcalde indicó que el desistimiento de la denuncia “evidencia que se ha obtenido el perdón del ofendido y por lo tanto la extinción de la acción penal, toda vez que el presente proceso no se encuentra con sentencia ejecutoriada, sino por el contrario es un proceso que se encuentra por resolverse la segunda instancia”.

Regresará

Sobre el tema, Danilo Pinillos, secretario general del partido Un Camino Diferente, indicó que también están solicitando que la sala a cargo del caso se pronuncie de manera inmediata.

Sobre el retorno de Fernández al país, dijo que regresará a continuar con su campaña electoral luego de cumplir con una agenda programada en Argentina.

“Él estará viendo cuándo retorna. Esta cumpliendo con su agenda en Argentina y en el interín la sala de apelaciones se va a pronunciar”, agregó.

Una vez que el Poder Judicial acepte el desistimiento, se levantará la orden de captura emitida contra Arturo Fernández.