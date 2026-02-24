“TEMP26 - Trujillo es Marinera” fue seguido desde diversas partes del país en las transmisiones que por redes sociales que hizo la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), generando comentarios favorables y buenos deseos. El coliseo Gran Chimú estuvo lleno y la gente salió muy contenta.

Para el alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez, con la organización del evento totalmente gratuito, la participación masiva del público amante de nuestro icónico baile y la gran cantidad de parejas participantes ‘ganó la ciudad’.

Para ser la primera vez que este concurso es organizado por la ciudad, fue un rotundo éxito y se espera que en las próximas ediciones siga evolucionando en su organización y ejecución.

El evento no solo destacó por la impecable organización, transparencia en las calificaciones y la masiva asistencia, sino también por un acompañamiento musical sin precedentes para las parejas de baile concursantes.

Más de 50 piezas de marinera fueron interpretadas en vivo por las bandas de músicos del Ejército, la PNP y de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), en un despliegue artístico musical que elevó la intensidad del concurso y mantuvo al público de pie.

Las bandas de la Policía Nacional del Perú y la del Ejército del Perú, aportaron marcialidad, precisión y emoción patriótica en cada compás interpretado magistralmente, lo que seguro va a diferenciar a este concurso de cualquier otro.

Los vítores, aplausos y ovaciones a las parejas de concursantes a lo largo del día fueron incesantes y contribuyeron a darles mayor seguridad y a un mejor desempeño de las mismas.

¡Volvió a Trujillo su concurso de marinera y jamás debe irse!, dijo el burgomaestre Mario Reyna, agradeciendo a quienes acudieron al coliseo cerrado y los que siguieron desde diversas partes del país las incidencias a través de las redes sociales.

“TEMP26 - Trujillo es Marinera” recibió la inscripción de más de 250 parejas.