La escalada de violencia en la región La Libertad está llegando a límites inimaginables. La tarde de ayer, delincuentes armados desataron una balacera durante una chocolatada navideña que organizó la municipalidad del centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope.

Debido a que en el evento se había anunciado un show infantil y la entrega de regalos para los más pequeños, muchas familias acudieron con sus niños para ver el espectáculo, sin imaginar la pesadilla que iban a experimentar.

DE TERROR

De acuerdo a la versión de testigos, los asistentes al evento estaban distraídos viendo el show y esperando los regalos, cuando de pronto dos sujetos armados llegaron y abrieron fuego contra un grupo de personas entre las que se encontraba la regidora de la comuna de Chicama, Elena Rojas.

Según las primeras informaciones, la concejal resultó gravemente herida y tuvo que ser evacuado a un centro de salud de Sausal. Lamentablemente minutos después perdió la vida.

Se reportó que algunos niños y adultos fueron impactados por los proyectiles, pero al cierre de esta nota no se confirma el número exacto de lesionados.

REPELIÓ

Se supo que un hombre que fungía de seguridad de la regidora repelió el ataque de los maleantes y los hizo retroceder.

La Policía y personal del serenazgo llegaron al lugar del atentado y luego realizaron un patrullaje por las inmediaciones, pero no lograron detener a nadie.

Los vecinos dijeron que esto no debe quedar impune, pues los delincuentes no tuvieron ningún reparo en disparar contra la autoridad edil y herir en el ataque a menores.

VERSIONES

La primera hipótesis que maneja la Policía es que el ataque estaba presuntamente dirigido contra la regidora.

En el piso quedaron regados al menos 10 casquillos de bala, evidencia del feroz del ataque.