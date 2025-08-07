El Centro de Salud de Casa Grande, ubicado en la provincia de Ascope, cuenta en la actualidad con el más moderno equipo de Radiografía Portátil con Inteligencia Artificial, que permite detectar tuberculosis en pocos minutos.

El radiografo llegó hace unos días a esta localidad y durante una visita inopinada por parte de la gobernadora regional en funciones, Joana Cabrera, se constató que funciona en perfectas condiciones.

El gerente de Salud, Aníbal Morillo, Explicó que en la región existen solo 2 equipos de este tipo, uno en Casa Grande y el otro en la Gerencia Regional de Salud (GERESA).

“De esta manera estamos optimizando la atención de personas con TBC”, añadió.Cabrera Pimentel, además, anunció que en los próximos días se dará a conocer el cronograma en el que se trabajará para que estos equipos vayan rotando por los diversos hospitales y centros de salud de la región, a fin de beneficiar a un mayor número de Liberteños, tomando en cuenta la eficacia de esta implementación en la detección de tbc.

Declaró que la tuberculosis es una enfermedad muy común. “Hemos tenido muchos casos a nivel regional, índice que ha ido disminuyendo gracias al apoyo de recursos humanos, que ahora diagnostica de manera más rápida con el respaldo de tecnología con IA, que ya hay en este centro de salud”, indicó.

Joana Cabrera afirmó que es importante la prevención de tuberculosis, de ahí que sea necesario que quienes tengan síntomas del mal acudan de inmediato al centro de salud para realizar su diagnóstico.

HOSPITAL PROVINCIAL DE ASCOPE

La autoridad regional también visitó de manera inopinada el hospital provincial de Ascope, en donde anunció que los servicios de atención en este nosocomio serán reforzados con la incorporación en setiembre de 20 nuevos profesionales de la salud, gestionado por el GORE.

Acompañada de gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, recorrió las diferentes áreas del hospital “Rosa Sánchez de Santillán” comprobando el avance en telemedicina, sala de operaciones, sala de esterilización, emergencia, maternidad, laboratorio, etc.

Señaló que las visitas inopinadas se realizan con el propósito de dialogar no solo con el personal de salud sino también con los mismos pacientes, a fin de conocer las necesidades y problemas que requieren urgente solución.

En el nosocomio ascopano ahora se realizan intervenciones quirúrgicas, sobre todo cesáreas en las madres gestantes, gracias a la implementación del Banco de Sangre, que en diciembre del año pasado obtuvo su respectiva certificación.

Manifestó que uno de los logros en el hospital de Ascope es haber disminuido el índice de mortalidad materno-infantil, gracias al mejoramiento de infraestructura y equipamiento con inversiones del GORE La Libertad.Finalmente, expresó que las visitas de supervisión que realiza es para saber las necesidades que tienen los establecimientos de salud, a fin de realizar las inversiones en equipamiento moderno.

“Es política del gobernador regional César Acuña invertir de manera prioritaria en el sector salud”, acotó.