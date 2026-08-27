La lista al Gobierno Regional de La Libertad de Avanza País-Partido de Integración Social estaría a punto de sufrir dos bajas. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo resolvió excluir de los comicios del próximo 4 de octubre a los candidatos a consejeros regionales Miguel Mostto Fernández Prada y Miki Cabanillas Guarniz por no consignar sentencias por omisión a la asistencia familiar en sus declaraciones juradas de hoja de vida (DJHV).

Detalles

Según la Resolución N° 02326-2026-JEE-TRUJ/JNE, publicada el 23 de agosto, Miguel Mostto “omitió consignar tres sentencias condenatorias consentidas por el delito de omisión a la asistencia familiar, emitidas en los expedientes judiciales N° 01963-2017- 59-2301-JRPE-02, N° 03038-2020-57-2301-JR-PE-03 y N° 03139-2022- 65-2301-JR-PE- 02, por los delitos de omisión a la asistencia familiar; conforme a la información remitida por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial”.

“El candidato declaró no contar con sentencias condenatorias en el formato de la DJHV, además consignó parcialmente información relacionada con estas, en la sección que no correspondía, atentando con ello a la transparencia que debe reflejar este documento”, indica el JEE.

Miguel Mostto es un exfutbolista de la selección peruana que busca llegar al Consejo Regional de La Libertad en representación de la provincia de Trujillo. Sin embargo, su postulación ha sufrido un primer revés, por lo que ahora solo puede apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Lima, que decidirá en última instancia, durante una audiencia, si confirma o no la decisión de su par trujillano.

Según la ley electoral, de confirmarse su exclusión, tampoco podría postular su accesitario, Elis Yupanqui Pajuelo.

En veremos

Avanza País también podría perder a su candidato a consejero por Virú, Miki Cabanillas.

De acuerdo con la Resolución 02321-2026-JEE-TRUJ/JNE, no informó una “sentencia condenatoria por el delito de omisión a la asistencia familiar, de fecha 18 de setiembre de 2025”. El fallo fue emitido por el Primer Juzgado Unipersonal de Virú.

El documento, asimismo, advierte que “al excluirse al candidato a consejero regional titular, también se excluye al candidato a consejero regional accesitario”. En este caso, quedaría fuera de la carrera electoral Gregorio Veliz Chunga.

Al igual que su correligionario Mostto, Cabanillas aún puede apelar la resolución ante el JNE.