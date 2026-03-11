Con el objetivo de recuperar los espacios públicos y fortalecer la seguridad en la ciudad, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, ejecutó el operativo denominado “Trueno de Impacto”, en el cual se intervinieron y retiraron a más de 100 personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, una conducta que está prohibida por la normativa municipal.

VER MÁS: La Libertad: Retiran 50 toneladas de residuos sólidos en la provincia de Chepén

Durante la intervención, agentes de Serenazgo realizaron patrullajes intensivos en diferentes puntos de la ciudad donde se habían reportado reuniones de personas libando licor en calles, veredas y espacios públicos, situaciones que generaban molestias a los vecinos y alteraban la tranquilidad del sector.

Como resultado del operativo, el personal municipal exhortó a los intervenidos a retirarse del lugar y respetar las normas de convivencia ciudadana.

Asimismo, se les recordó que la Ordenanza Municipal N.° 024-2014 prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, estableciendo una multa equivalente al 60 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para quienes infrinjan esta disposición.

Desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana se precisó que estos operativos continuarán ejecutándose de manera permanente en distintos sectores del distrito de Trujillo, con el fin de garantizar el orden, prevenir hechos delictivos y recuperar los espacios públicos para las familias trujillanas.

Las autoridades ediles también hicieron un llamado a la población para respetar las normas municipales y a respetar la tranquilidad de los vecinos. Recordaron que el consumo de alcohol en espacios públicos muchas veces genera conflictos, desorden y situaciones de riesgo para los vecinos.

Finalmente, la municipalidad exhortó a los ciudadanos a colaborar con la seguridad reportando cualquier hecho que altere el orden público. Para ello, se encuentra disponible la línea de atención de Serenazgo 044 298 734, donde el personal municipal atiende emergencias y denuncias de manera inmediata.