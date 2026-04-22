El distrito fue declarado en estado de emergencia debido a las intensas precipitaciones pluviales, las cuales ocasionaron daños severos en la infraestructura vial, especialmente en puentes carrozables.
El distrito fue declarado en estado de emergencia debido a las intensas precipitaciones pluviales, las cuales ocasionaron daños severos en la infraestructura vial, especialmente en puentes carrozables.

Las lluvias siguen ocasionando destrozo en el ande liberteño y Sartimbamba, tierra de Ciro Alegría, creador de “El mundo es ancho y ajeno”, “La serpiente de oro” y “Los perros hambrientos”, no es la excepción y lucha por la mejora de sus vías.

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El alcalde distrital Robert Arteaga Contreras gestiona en Lima apoyo para la mejora de ocho pontones (puentes) en mal estado que pueden colapsar en cualquier momento.

Para ello se dirigió a César Eduardo Alvis Tafur, director ejecutivo de Provías Descentralizado, solicitando la priorización del financiamiento e intervención inmediata de siete proyectos de renovación de puentes en el distrito de Sartimbamba, en el marco de la declaratoria de emergencia con D.S. n.° 025-2026-PCM.

Sartimbamba fue declarado en estado de emergencia debido a las intensas precipitaciones pluviales, las cuales ocasionaron daños severos en la infraestructura vial, especialmente en puentes carrozables, afectando gravemente la transitabilidad, el acceso a servicios básicos y el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales de la población.

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