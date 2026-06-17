Ricardo Tafur renunció al partido Somos Perú y con esto se quedó sin opciones de participar en las elecciones del 4 de octubre. El político había anunciado su precandidatura a la Municipalidad Provincial de Trujillo; sin embargo, discrepancias a la interna de esa agrupación hicieron que dé un paso al costado.
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“Tiene que tener en consideración, señora Gabriela Lozada (secretaria de Somos Perú), que no se trata de temor, se trata de actuar con conciencia. Agradezco al partido político Somos Perú por no haber cumplido con su palabra. Una caída política que hoy me deja fuera de carrera, sin candidatura a la Alcaldía de Trujillo”, indicó.
Tafur, asimismo, arremetió contra el candidato al Gobierno Regional de La Libertad, Aldo Carlos Mariños, a quien acusó de querer “dominar” a esa agrupación política.
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