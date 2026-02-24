La Policía detuvo en Trujillo a un joven universitario acusado de fabricar droga sintética conocida como “Tusi”. Los agentes del orden allanaron su departamento en la urbanización Vista Hermosa, en donde hallaron la supuesta “cocina” usada para elaboraba el estupefaciente. Se trata de Joel Gutiérrez Cruzado.

Él tenía bajo sus órdenes a cuatro personas que se encargaban de entregar la droga sintética vía delivery a los clientes, cuyos nombres los tenía anotados en una libreta.

En el departamento también se encontraron sustancias químicas usadas para elaborar el estupefaciente.