La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza Blas, indicó ayer que los gerentes de Educación, Martín Camacho Paz, y Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, deberían renunciar a sus respectivos cargos para participar en las elecciones del otro año.

POSICIÓN

“Si ellos —por Camacho y Urrelo— consideran que ya tienen que hacer campaña para postular a otro cargo, deberían abandonar [sus respectivos puestos], dar un paso al costado para que otros funcionarios puedan cumplir su trabajo como tal”, expresó la también consejera por Julcán.

Carranza indicó que ha recibido en su despacho documentación en la que cuatro consejeros regionales —no precisó quiénes— solicitan el cambio de ambos gerentes regionales. “Que no esperen estos funcionarios que tengan que pedirles de manera textual [que renuncien], cuando debería ser una obligación o criterio personal dar un paso al costado”, expresó.

La autoridad regional criticó también las gestiones de Martín Camacho y Mirella Urrelo. Dijo que en el sector Educación, “no se ha visto una concordancia entre la realidad y lo que se menciona en las redes sociales o el trabajo técnico”.

“[Meses atrás] también habíamos pedido el cambio de la gerenta de Transportes, quien en una exposición ante el Consejo Regional había mencionado que se han devuelto casi cinco millones de soles a Provías Nacional, cuando nuestras vías departamentales han sido [son] las peores”, agregó.

CARTAS

A poco menos de seis meses de las elecciones de abril, se ha confirmado que Martín Camacho intentará convertirse en diputado por Alianza para el Progreso (APP), partido del que es militante.

En el caso de Mirella Urrelo, es voceada para acompañar a Martín Namay en la Región para el periodo (2027-2030).